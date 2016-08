'Nunca é suficiente repetir que é golpe', diz Sonia Braga em Gramado

GUILHERME GENESTRETI, ENVIADO ESPECIAL* GRAMADO, RS (FOLHAPRESS) - "Nunca é suficiente repetir que é golpe. Ter criado esse precedente foi um crime", disse a atriz Sonia Braga sobre o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Ela protagoniza o filme "Aquarius", de Kleber Mendonça Filho, que abriu o Festival de Gramado na sexta (26) aos gritos de "Fora, Temer", vindos do público. A equipe do filme comentou a recepção calorosa que "Aquarius" recebeu na mostra da serra gaúcha. Na plateia da sessão estavam o ministro da Cultura do governo interino, Marcelo Calero, que ouviu berros de "golpista" do público, e o secretário do Audiovisual, Alfredo Bertini. Numa coletiva de imprensa que durou quase duas horas, a equipe do filme foi questionada sobre o protesto feito no Festival de Cannes, em maio, ocasião em que empunharam cartazes contra o impeachment. "O que me motivou foi um senso de cidadania", disse Kleber. "A democracia ainda é a melhor forma de sociedade. Quando se quebra esse processo, a situação torna-se problemática. Fora do sistema democrático tem quem não o aceite. Foi um gesto, mais do que um ato." "Não sabíamos exatamente como faríamos [o ato], mas cada um vinha com esse pensamento individual. Foi um ato de democracia", disse Sonia. "Aquarius" estreia em circuito comercial na próxima quinta (1º). 'HEROÍNA' e 'VILÃO' Em "Aquarius", Sonia Braga interpreta Clara, uma sexagenária que luta contra uma construtora que tem planos de demolir o prédio em que ela vive, o último remanescente de deu seu estilo na praia de Boa Viagem, no Recife. É um libelo contra a especulação imobiliária que tem em Clara uma "heroína", como define o diretor, e um "vilão" em Diego, o herdeiro da construtora vivido por Humberto Carrão. "Não é como os outros filmes de realismo social contemporâneo", diz o cineasta. "Se eu tivesse escrito um roteiro em que houvesse um vilão como Eduardo Cunha ou Donald Trump, diriam que não é plausível. Diego é o vilão mais plausível do cinema brasileiro." "Aquarius" tem trilha sonora bem marcante, repleta de músicas de Taiguara, Caetano, Gil, Queen, Bethânia, Reginaldo Rossi e Roberto Carlos. "O cinema usa muito a música, mas eu queria usar a música para dentro do cinema", afirmou o diretor. Kleber também comentou a escolha de Sonia para atuar ao lado de atores pouco conhecidos, boa parte iniciantes. "Ela tem essa cara clássica e incrível de atriz de cinema. Ela traz a história do cinema para dentro do filme." Sonia disse que aceitou participar da produção após ler o roteiro de "Aquarius". "Ele tinha todas as palavras que eu precisava ouvir naquele momento", contou. Ela elogiou sua experiência no set: "Não diria que me senti em família, porque família é complicado." CONTRATEMPOS "Aquarius" tem passado por diversos contratempos desde que estreou em Cannes. O Ministério da Justiça determinou que sua classificação é de impróprio para menores de 18 anos, o que levou a parte dos profissionais do cinema a considerar que "Aquarius" está sendo retaliado pelo governo interino por causa do protesto na mostra francesa. O filme também está no centro de outra crise com o governo, envolvendo a comissão do Ministério da Cultura que vai escolher o longa brasileiro a representar o país no Oscar. "Aquarius" é um dos favoritos à vaga, mas o comitê tem entre seus nove membros um crítico, Marcos Petrucelli, que já usou redes sociais para depreciar do diretor. "Esta semana foi febril", diz Kleber. "Mas filmes fazem parte da sociedade, interagem com ela." Petrucelli afirma que sua contrariedade se limita às posições políticas do diretor e que isso não vai afetar seu julgamento na comissão. Outros membros também negam partidarização. Secretário do Audiovisual, Alfredo Bertini diz que a polêmica é infundada e que o processo de escolha de Petrucelli seguiu os trâmites normais e teve "transparência absoluta". Na última semana, três diretores anunciaram que não mais inscreverão seus filmes na disputa, em solidariedade a "Aquarius": Aly Muritiba ("Para Minha Amada Morta"), Anna Muylaert ("Mãe Só Há Uma") e Gabriel Mascaro ("Boi Neon"). E dois integrantes da comissão deixaram o grupo: o cineasta mineiro Guilherme Fiúza Zenha e a atriz Ingra Lyberato. Sandra Bertini, mulher do secretário do Audiovisual e atual diretora do festival Cine PE, criado pelo marido, participou da coletiva de imprensa e fez perguntas para a equipe. Ela elogiou o longa, questionou seu orçamento ("quase R$ 3 milhões", segundo a produtora de "Aquarius", Emilie Lesclaux) e disse que o achou "um pouco longo" (tem duas horas e 22 minutos de duração). "Cada um tem uma forma de sentir o filme", respondeu Kleber. "Essa é a duração que o filme impôs." (*) O jornalista Guilherme Genestreti viajou a convite do Festival de Gramado