Soldado turco é morto na Síria durante ofensiva contra o Estado Islâmico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um soldado turco foi morto e três outros ficaram feridos em um ataque de morteiro a um tanque nas proximidades da cidade Jarablus, no norte da Síria neste sábado (27), afirmaram fontes militares da Turquia após o país lançar uma ofensiva cruzando a fronteira nesta semana. As fontes dizem que o morteiro foi disparado a partir de um território dominado pela milícia curda YPG. Rebeldes contrários à intervenção turca haviam negado que haveria forças curdas na área. A Turquia diz que sua campanha na Síria tem como alvo o Estado Islâmico, além de evitar que forças curdas aumentem seu domínio no norte do país vizinho. Durante a ofensiva turca, aviões de guerra destruíram um depósito de munições em Jarablus depois que um grupo da região, aliados a grupos curdos, terem afirmado que suas posições na área teriam sido alvo. Mais cedo, no sábado, testemunhas que estavam no lado turco da fronteira disseram que viram aviões de guerra cruzarem da Turquia para a Síria e ouviram várias explorações próximas a Jarablus em seguida. OFENSIVA As forças da Turquia irão permanecer na Síria pelo tempo que for necessário para livrar a fronteira de homens do Estado Islâmico e de outros militantes, disse o primeiro-ministro turco, Binali Yildirim, na sexta-feira (26), depois que um caminhão-bomba de insurgentes curdos matou ao menos 11 policiais. O ataque suicida no quartel da polícia de uma província que faz fronteira com a Síria e o Iraque aconteceu dois dias depois de a Turquia iniciar sua primeira grande incursão militar em solo sírio, uma operação que visa expulsar o Estado Islâmico da área da divisa e impedir milícias curdas de ocupar territórios. A Turquia, que integra a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e faz parte da coalizão dos Estados Unidos contra o Estado Islâmico, sofreu neste ano uma série de ataques letais com bomba que atribui a radicais islâmicos. Mas Ancara também teme que as milícias curdas presentes na Síria capturem uma porção de território na divisa e encoraje insurgentes curdos em próprio solo turco. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que o ataque suicida na província de Sirnak irá aumentar a determinação da Turquia no combate a grupos terroristas em casa e no exterior. Yildirim disse não haver dúvida de que o PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão), que mantém uma insurgência viva há três décadas para obter autonomia para os curdos, é o responsável. "Desde o início estamos defendendo a integridade territorial da Turquia. Também estamos defendendo a integridade territorial da Síria. O objetivo destas organizações terroristas... é formar um Estado nestes países... eles jamais terão sucesso", disse Yildirim durante uma coletiva de imprensa em Istambul. "Continuaremos nossas operações [na Síria] até garantirmos plenamente a segurança das vidas e das propriedades de nossos cidadãos e a segurança de nossa fronteira. Continuaremos até o Daesh [Estado Islâmico] e outros elementos terroristas serem eliminados". A Síria repudiou a operação turca, apelidada de "Operação Escudo do Eufrates", dizendo ser uma violação de sua soberania. Forças especiais, tanques e aviões de guerra da Turquia lançaram a incursão em apoio aos rebeldes sírios, em sua maioria árabes e turcos, que tomaram a cidade fronteiriça de Jarablus do Estado Islâmico rapidamente na quarta-feira.