Imagem do telescópio usado pelo Sonear (foto: Reprodução/Facebook/Sonear)

Um asteroide vai passar "raspando" a Terra na noite deste sábado (27). A descoberta foi feita por astrônomos do observatório brasileiro Sonear na noite de sexta-feira (26), e divulgada por meio do Facebook neste sábado. O asteróide é pequeno, com aproximadamente 40 metros de diametro e passará a 83 mil km de distância da Terra entre as 22h25 horário de Brasília ou 1h25 do Tempo Universal, que dá 1/4 da distancia Terra-Lua.

"Nesta máxima aproximaçao ele poderá ser observado com magnitude 10.6, porém o melhor local de observação será a Europa. A designação temporária é S510921 e assim que tiver a designação do MPC, atualizaremos a informação", diz a mensagem no Facebook.

Mesmo se estivesse em rota de colisão com a Terra, o asteroide causaria estragos significativos, mas não a extinção, como provavelmente ocorreu com os dinossauros. Naquela época o asteroide que provocou a hecatombe planetária tinha mais de dez quilômetros de diâmetro.

Ainda assim, um asteroide que atingiu a Rússia em 2012 tinha a metade do tamanho, mas danificou cerca de 7 mil imóveis e deixou mil feridos.