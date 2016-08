Pivô de polêmica no Rio, francês vence prova de salto com vara em Paris

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O francês Renaud Lavillenie venceu etapa da competição de salto com vara da Liga Diamante de Atletismo disputada em Paris na tarde deste sábado (27). Lavillenie saltou 5,93 m e ficou com o primeiro lugar. Cinco centímetros a menos da marca atingida nos Jogos Olímpicos do Rio. O segundo colocado foi o americano Sam Kendricks, bronze na Rio-2016. Ele saltou 5,81 m na prova deste sábado. Medalhista de ouro na Olimpíada, o brasileiro Thiago Braz não participou da competição. Braz atingiu a marca de 6,03 m nos Jogos, recorde olímpico. Lavillenie se envolveu em polêmica no Rio ao deixar o Engenhão reclamando das vaias dos torcedores durante seu último salto. Ele chegou a se comparar a Jesse Owens, atleta negro norte-americano que conquistou ouro na Olimpíada de 1936, sediada na Alemanha de Hitler. Na entrega das medalhas, no dia seguinte à disputa, Lavillenie voltou a ser vaiado e chegou a chorar no pódio. Ele foi consolado pelo brasileiro campeão. As vaias provocaram reações de diversos dirigentes, incluindo o presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional), o alemão Thomas Bach, que criticou a torcida que esteve no Engenhão. Na quinta-feira (25), o francês ficou em segundo na disputa pela Liga Diamante realizada na Suíça. Antes da competição, ele lembrou o episódio no Rio e afirmou que "Bolt não seria tão amado se competisse com brasileiro".