Fã com distúrbio psiquiátrico agradece ajuda de autora na Bienal do Livro

MAURÍCIO MEIRELES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mesa com a americana Jennifer Niven, autora de "Por Lugares Incríveis" (Seguinte), foi um amontoado de gritinhos e suspiros dos fãs, que lotaram a Arena Cultural na Bienal do Livro de São Paulo, na tarde deste sábado (27). "Esse livro me deixou aterrorizada, mas foi a melhor coisa que eu já escrevi", disse a autora. O romance, do gênero jovem adulto, narra a história de Violet e Finch, dois jovens que acabam tornando-se depressivos e desenvolvendo tendências suicidas. O encontro com a autora teve como momento marcante a fala da adolescente L.B., de 15 anos, que sofre de personalidade borderline, transtorno psiquiátrico causador oscilações de humor e que pode gerar surtos psicóticos. A menina, que tinha no braço esquerdo desenhos à caneta de ilustrações da edição americana, contou que costuma se corresponder com a autora pelas redes sociais e agradeceu aos conselhos. "Tenho falado com você durante um ano, você me ajudou a superar as minhas dificuldades", disse L.B. À reportagem, a adolescente contou que costuma escrever para Niven desde que o livro foi lançado no Brasil. "O livro me ajudou muito, sempre que eu me sentia triste eu escrevia para ela. Ela dizia que eu era importante e amada", afirmou a jovem. A fã contou ainda não ter conseguido senha para a sessão de autógrafos que a escritora promove mais tarde na Bienal. Mas, segundo ela, a própria autora teria prometido encontrá-la depois de assinar os livros dos demais fãs. A jovem perguntou ainda que tipo de transtorno psiquiátrico sofre um dos protagonistas do romance. Niven contou que ele é inspirado em um homem por quem foi apaixonada, que sofria de transtorno bipolar. O personagem, porém, é um bipolar não diagnosticado, explicou a escritora. Niven deu ainda conselhos para seus jovens fãs. "Há lugares incríveis para onde podemos fugir quando não vemos luz no fim do túnel. É importante falar sobre as questões que nos angustiam com nossos pais ou outros adultos. Você não está sozinho. Não devemos sentir vergonha de nossos sentimentos." A escritora afirmou que seu próximo livro vai fazer os leitores rirem.