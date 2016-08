Paraná teve temperatura de verão neste sábado

(foto: Reprodução)

O Paraná teve um sábado (27) de tempo bom, com céu claro e temperaturas elevadas no interior. Os maiores valores de temperatura foram observados em Paranavaí com 33,5ºC e em Cambará com 33,3ºC. A umidade relativa do ar ficou baixa, e em Paranavaí, com 19%, entrou no estado de alerta.

No domingo a sensação de calor aumenta nas regiões paranaenses. A previsão é de sol desde as primeiras horas do dia e esquenta rapidamente em todo o Paraná. Durante a tarde a temperatura fica bastante elevada e se mantém ensolarado em praticamente todas as cidades do Estado.

Esta condição de forte aquecimento e a aproximação de uma frente fria geram rajadas de vento moderadas entre os setores oeste e sudoeste (predominantes de norte). À noite uma frente fria aproxima-se pelo sul, com previsão de chuvas já na madrugada de segunda-feira (29) próximo à fronteira com o Paraguai.