(foto: Nilton Rolin/Itaipu Binacional)

O curitibano Bruno Joaquim, de 31 anos, venceu a segunda edição do Itaipu Ironman 70.3 Brasil Paraguay, neste sábado (27), com o tempo de 4 horas e 7 minutos cravados, estabelecendo um novo recorde para a prova. A única etapa binacional do Circuito Mundial Ironman foi disputada por 530 atletas, de 18 nacionalidades. Pelo segundo ano consecutivo, os 1,9 km de natação, 90,1 km de ciclismo e 21,1 km de corrida foram percorridos totalmente dentro da usina de Itaipu. A largada aconteceu na margem paraguaia, em Hernandárias, e a chegada, no lado brasileiro, em Foz do Iguaçu. Cerca de 2 mil pessoas assistiram à prova.

A marca de Joaquim foi melhor que a do vencedor da primeira edição, em 2015, quando o potiguar Cid Florêncio Barbosa chegou em primeiro com o tempo de 4 horas, 22 minutos e 49 segundos.

“Foi uma prova muito dura, principalmente na parte da corrida, pois estava muito quente”, ressaltou Joaquim, para quem o calor – de mais de 30º – foi o maior obstáculo. A vitória na Itaipu foi a primeira do curitibano em uma etapa do circuito. Foi também a sua estreia na binacional, para onde pretende voltar. “A prova foi muito bem organizada e os atletas tiveram grande apoio da torcida. Quero competir aqui novamente”, afirmou.

O cenário foi inspirador: foi a primeira vez que os atletas disputaram a prova com o vertedouro aberto. Pela manhã, a vazão era de 1.400 metros cúbicos de água por segundo – o equivalente à vazão média das Cataratas do Iguaçu.

O pódio foi completado por Marcos Farias, que cruzou a linha de chegada no segundo lugar com o tempo de 4 horas, 11 minutos e 53 segundos, e Thiago Menuci, com 4 horas, 14 minutos e 11 segundos. No feminino, a santista Rosecler Costa completou o desafio em 4 horas, 41 minutos e 1 segundo. Na sequência, Maria Cecília Carvalho concluiu com o tempo de 4 horas, 43 minutos e 31 segundos. Na terceira posição ficou Claudia Dumont, com 4 horas, 46 minutos e 57 segundos.

Com 450 homens, 80 mulheres e um cadeirante, esta foi a mais inclusiva das etapas do Itaipu Ironman.