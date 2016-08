Sem Cristiano Ronaldo, Real Madrid vence o Celta de Vigo no Espanhol

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em casa, o Real Madrid venceu o Celta de Vigo por 2 a 1 e foi a seis pontos na segunda rodada do Campeonato Espanhol. O atacante espanhol Morata, do Real, abriu o placar no Santiago Bernabéu aos 15min do segundo tempo. Sete minutos depois, o Celta empatou a partida. Após troca de passes do time no ataque, que desorganizou a defesa do Real Madrid, o meia chileno Orellana bateu livre de fora da área. A bola foi no ângulo. Kiko Casilla saltou, mas não alcançou. O time da casa passou então a pressionar o Celta e voltou à frente com o meia alemão Toni Kroos. Ele bateu com força de fora da área aos 36min do segundo tempo. Recentemente eleito melhor jogador da Europa, Cristiano Ronaldo não jogou a partida. Ele se recupera de lesão sofrida durante a Eurocopa, em julho. DUELO DE BRASILEIROS Neste domingo (28), o Villarreal, de Alexandre Pato, enfrenta o Sevilla, de Paulo Henrique Ganso. Pato foi titular na primeira partida da sua equipe, contra o Granada. Já Ganso não saiu da reserva contra o Espanyol. A partida, às 17h15 (de Brasília, com transmissão pela ESPN Brasil). Ainda no domingo, às 15h15 (com ESPN Brasil), o Barcelona visita o Athletic. CONFIRA OS JOGOS DA 2ª RODADA DO CAMPEONATO ESPANHOL: SÁBADO Real Betis 0x0 Deportivo La Coruña Espanyol 2x2 Málaga Eibar 1x0 Valencia Osasuna 0x2 Real Sociedad Real Madrid 2x1 Celta de Vigo Leganés 0x0 Atlético de Madrid DOMINGO Alavés x Sporting Gijón Las Palmas x Granada Athletic x Barcelona Villarreal x Sevilla