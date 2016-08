Escola sem Partido é antirrepublicano, diz filósofo na Bienal do Livro

MAURICIO MEIRELES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lotada, com pessoas em pé, sentadas no chão e também fora do espaço reservado para o debate, a mesa que reuniu os filósofos Mario Sérgio Cortella e Luiz Felipe Pondé, colunista da Folha de S.Paulo, na tarde deste sábado (27), na Bienal do Livro de São Paulo, discutiu uma dezena de assuntos relativos à vida democrática. O momento que causou mais comoção, porém, foi quando uma professora na plateia questionou os debatedores sobre o programa Escola sem Partido. "O Escola sem Partido é inconstitucional e antirrepublicano", disse Cortella. "Existe alguém que defenda escola com partido? Eu não conheço ninguém." Para o autor, o movimento confunde partido com política. "O professor não deve partidarizar, mas não deve despolitizar [a escola]." Mais à frente, o projeto também foi ironizado por Pondé. "Acho que a escola tem que oferecer visões contraditórias da sociedade. Isso pode ajudar [os alunos] a ter uma visão mais complexa", afirmou. "Mas, se os professores estão tentando fazer os alunos virarem petistas, pelo visto eles só estão conseguindo com os alunos de ciências sociais." A dupla ainda comentou a crise política no país, defendendo que o Brasil vive um momento importante para a formação política da sociedade. "É um momento febril, mas nunca na nossa história tivemos uma educação política tão forte. É sofrido, mas incrível." Concordando com o companheiro de debate, Pondé ressaltou que a crise política será estudada nas escolas no futuro. E defendeu que, apesar da radicalização na sociedade, a democracia precisa acomodar tais conflitos. "As incoerências existem mesmo. Me parece que o objetivo da democracia é institucionalizar as tensões e, com isso, fazer que as pessoas não se matem na rua." Os dois foram aplaudidos várias vezes durante a conversa.