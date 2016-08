Lesionado, Rodrigo Caio é cortado da seleção; Tite convoca Geromel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF informou neste sábado (27), por meio de nota, que o zagueiro Rodrigo Caio, do São Paulo, foi cortado da seleção brasileira. Esse foi o primeiro corte da seleção convocada por Tite. "Em contato com o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, o departamento médico do São Paulo informou que Rodrigo Caio teve um estiramento no músculo adutor da coxa direita", afirma a nota da CBF. O zagueiro Pedro Geromel, do Grêmio, foi chamado por Tite para a vaga. Essa é a primeira convocação do defensor de 30 anos. Ele jogou a maior parte da carreira na Europa, em clubes como Colônia (Alemanha), Vitória de Guimarães (Portugal) e Mallorca (Espanha). Foi contratado pelo Grêmio no fim de 2013. A seleção inicia os preparos para os dois próximos jogos das Eliminatórias da Copa de 2018, contra Equador e Colômbia, na segunda-feira (29). O Brasil joga contra os equatorianos no dia 1º de setembro, em Quito. A partida contra os colombianos acontece no dia 6, em Manaus.