Justiça decide soltar irlandês preso por venda irregular de ingresso da Olimpíada

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Justiça determinou a liberação do irlandês Kevin Mallon, 56, preso desde o dia 5 de agosto sob a acusação de venda irregular de ingressos para a Olimpíada. A decisão foi proferida na sexta-feira (26) pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas Mallon permaneceu na cadeia porque o Estado do Rio não tem tornozeleiras eletrônicas. Neste sábado (27), seus advogados obtiveram uma nova decisão, na Justiça do Rio, determinando a liberação sem as tornozeleiras. "Ele não pode ficar preso em função da não existência do equipamento", alegou o advogado Franklin Gomes. Segundo ele, a expectativa é que Mallon deixe o presídio ainda na noite deste sábado. O irlandês teve o passaporte retido e terá de aguardar o fim do processo no Brasil. Mallon é diretor da empresa THG, que, segundo a polícia, não estaria autorizada e vender ingressos para os Jogos. Com ele, foram apreendidos 813 ingressos. Desses, 84 foram destinados ao comitê irlandês. Havia ainda bilhetes dos comitês da Letônia, Eslovênia, Chile, Paraguai, Guatemala, Panamá e Barbados, além da própria Irlanda. Gomes diz que seu cliente nega as acusações.