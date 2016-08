Paraná é atropelado pelo Bahia e amplia jejum na Série B

Marcelo Martelotte: aproveitamento de pontos inferior ao de Claudinei (foto: Arquivo Bem Paraná)

O Paraná Clube perdeu por 3 a 0 para o Bahia, nesse sábado (dia 27) à tarde, pela 21ª rodada da Série B, na Fonte Nova, em Salvador. Com o resultado, o time paranaense caiu para a 15ª colocação, com 26 pontos. Está cinco pontos acima da zona de rebaixamento. O Bahia está em 6º lugar, com 31 pontos – três abaixo do G4.

E o jejum aumentou. O Paraná completou sete partidas seguidas sem vencer (quatro derrotas e três empates). São três derrotas consecutivas. A última vitória foi por 1 a 0, sobre o Bragantino, em 2 de julho.

Além dos três gols, o Bahia acertou três bolas na trave durante a partida. O Paraná até conseguiu mostrar algum futebol no primeiro tempo, mas o centroavante Fernando Karanga desperdiçou as duas únicas chances da equipe. No segundo tempo, o time baiano passou por cima do adversário.

Esse foi o 12º jogo do técnico Marcelo Martelotte no Paraná. Ele soma agora 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas – aproveitamento de 36,1% dos pontos. O técnico anterior, Claudinei Oliveira, teve desempenho superior nos 8 jogos na Série B 2016, somando 41,7% dos pontos.

No jogo, o Paraná teve 47% de posse de bola, 3 finalizações (1 certa), 82% de precisão nos passes e nenhum escanteio. O Bahia somou 14 finalizações (8 certas), 90% nos passes e 9 escanteios. Os dados são do Footstats.

BAHIA 3 x 0 PARANÁ

Bahia: Muriel; Eduardo, Tiago, Jackson e Moisés; Luiz Antônio, Juninho (Feijão), Allano (Victor Rangel), Renato Cajá (Régis) e Edigar Junio; Hernane. Técnico: Guto Ferreira

Paraná: Marcos; Leandro Silva, Leonardo (Pitty), Alisson e Rafael Carioca; Anderson Uchôa, Claudevan, Valber (Guilherme Queiroz), Cristian (Nadson) e Robson; Fernando Karanga. Técnico: Marcelo Martelotte

Gols: Edigar Junio (2-2º), Juninho (13-2º) e Allano (22-2º)

Expulsão: Anderson Uchoa (38-2º)

Cartões amarelos: Rafael Carioca, Karanga (P). Juninho e Tiago (B).

Árbitro: Nielson Nogueira Dias (PE)

Público: 20.925 pagantes

Local: Fonte Nova, em Salvador (BA)