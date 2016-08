Foi meu pior jogo aqui, diz Cristóvão após derrota do Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um jogador a menos desde os 17 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Balbuena foi expulso, o Corinthians foi dominado pela Ponte Preta do começo ao fim do jogo que acabou com a vitória da equipe de Campinas por 2 a 0, na tarde deste sábado (27), pela abertura da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da derrota, o técnico Cristóvão Borges admitiu que o time alvinegro teve uma atuação muito ruim no estádio Moisés Lucarelli. O treinador, inclusive, disse que foi o pior jogo da equipe sob o seu comando. "Foi meu pior jogo aqui. Nosso jogo não fluiu, o Corinthians que eu estou procurando é mais próximo do jogo contra o Vitória, com variações, por isso ficamos todos entusiasmados com aquilo. Vimos possibilidade de crescimento. Esse jogo contra a Ponte não dá para comparar com nada, é diferente de tudo que fizemos no Corinthians", disse, em entrevista coletiva. "A gente está procurando dar uma melhor qualidade técnica à equipe. Na última partida a equipe se apresentou bem e deu esperança para gente. Com toda certeza nos próximos jogos a gente tende a melhorar", acrescentou. Mesmo com Marlone de titular, o time do técnico Cristóvão Borges não funcionou ofensivamente e sofreu a terceira derrota seguida longe do Itaquerão. Antes, o time alvinegro já havia sido derrotado por Grêmio, em Porto Alegre, e Atlético-PR, em Curitiba. No total, já são sete derrotas como visitante na competição. "O que preocupa é a dificuldade de performance. Porque o campeonato, em qualquer tempo, é duro dentro e fora, as dificuldades são grandes. A gente tem que cuidar da nossa qualidade de jogo, da performance, a gente tem que jogar bem", completou. Com o resultado negativo, o time corintiano corre o risco de terminar novamente uma rodada fora do G4, o grupo da Libertadores. Isso porque ficou com 37 pontos, ainda na terceira colocação, mas pode ser ultrapassado por Flamengo, Santos e Grêmio, que jogam neste domingo (28).