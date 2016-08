Chico Buarque está entre convidados de Dilma para ver defesa no Senado

DANIELA LIMA E MARIANA HAUBERT BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O nome do cantor e compositor Chico Buarque foi incluído na lista de cerca de 20 convidados que a presidente afastada, Dilma Rousseff, quer que assistam sua defesa na sessão do impeachment, na segunda-feira (29). Dilma pediu para que o Senado autorizasse a entrada de algumas pessoas escolhidas por ela, entre elas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Chico Buarque participou de programas eleitorais de Dilma e, desde o início do processo de impeachment, militou contra o seu afastamento. O fato de o cantor ter sido convidado não significa, necessariamente, que ele comparecerá, mas que, caso compareça, estará autorizado a entrar.