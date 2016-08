Quadrilhas explodem dois caixas eletrônicos em Curitiba

O banco explodido no Água Verde: alvo de cinco criminosos (foto: Rede News 24 horas)

Pelo menos dois caixas eletrônicos foram arrombados entre a noite de sábado (27) e a madrugada deste domingo (28) em Curitiba. Uma das ocorrências foi no Bairro Alto e a outra, no Água Verde.

No Bairro Alto, o caixa arrombado estava no Mercado Rio Verde. Eram caixas de Banco 24 Horas, localizados no estacionamento do subsolo. Os criminosos teriam entrado pela grade de acesso ao estacionamento.

