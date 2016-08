Ataques da Turquia na Síria deixam 35 civis e 25 militantes mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)- O exército da Turquia e seus aliados avançaram ainda mais sobre a Síria neste domingo, apoderando-se de território controlado por forças alinhadas aos curdos, no quinto dia de uma campanha que matou ao menos 35 moradores e ao menos 25 militantes curdos.

O governo turco iniciou na quarta (24) uma ofensiva militar na Síria para combater grupos curdos e o Estado Islâmico. Aviões de guerra turcos sobrevoaram o norte da Síria ao amanhecer deste domingo (28) e sua artilharia atingiu locais controlados pela milícia curda YPG. Segundo o OSDH (Observatório Sírio de Direitos Humanos), houve um combate feroz durante a noite em torno de duas aldeias. O exército turco disse que 25 militantes curdos foram mortos em seus ataques aéreos na área de Jarablus, cidade síria perto da fronteira com a Turquia. De acordo com o OSDH, ao menos 35 civis morreram durante os ataques. No sábado (27), um soldado turco foi morto nas proximidades de Jarabulus.

A Turquia, que integra a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e faz parte da coalizão dos Estados Unidos contra o Estado Islâmico, sofreu neste ano uma série de ataques letais com bomba que atribui a radicais islâmicos. Mas Ancara também teme que as milícias curdas presentes na Síria capturem uma porção de território na divisa e encoraje insurgentes curdos em solo turco. "Continuaremos nossas operações (na Síria) até garantirmos plenamente a segurança das vidas e das propriedades de nossos cidadãos e a segurança de nossa fronteira. Continuaremos até o Daesh (Estado Islâmico) e outros elementos terroristas serem eliminados", disse o primeiro-ministro turco, Binali Yildirim, na sexta-feira (26).

A Síria repudiou a operação turca, apelidada de "Operação Escudo do Eufrates", dizendo ser uma violação de sua soberania. Forças especiais, tanques e aviões de guerra da Turquia lançaram a incursão em apoio aos rebeldes sírios, em sua maioria árabes e turcos, que tomaram a cidade fronteiriça de Jarabulus do Estado Islâmico rapidamente na quarta-feira.