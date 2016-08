Polícia troca tiros com soldados e apreende caminhão do Exército com drogas

ROGÉRIO PAGNAN SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois soldados do Exército brasileiro foram presos na madrugada deste domingo (28) após serem flagrados transportando cerca de três toneladas de maconha em um caminhão do próprio Exército. Houve confronto entre os militares e a equipe do Denarc (departamento de combate às drogas), da Polícia Civil de São Paulo, na rodovia Anhanguera, na região de Campinas. Um militar que participava da ação conseguiu fugir. Suspeita-se que ele tenha sido ferido no tiroteio. Dois outros suspeitos civis que participavam do transporte da droga também foram presos. Eles estavam em um Fiat Uno dando apoio aos militares. De acordo com a Polícia Civil, a droga vinha do Mato Grosso do Sul e seria entregue na região de Campinas. Os militares pertencem a uma base de Campo Grande. O Exército ainda não se manifestou sobre o ocorrido.