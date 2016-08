Rosberg volta a vencer na Bélgica; saindo da última fila, Hamilton é o 3º

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Da largada à última volta, o alemão Nico Rosberg se manteve na ponta do Grande Prêmio da Bélgica de F1, neste domingo (28). Seu companheiro de Mercedes, porém, foi destaque: largando na penúltima posição, Lewis Hamilton cruzou a chegada em terceiro e se mantém na liderança do campeonato com nove pontos de vantagem. Foi a sexta vitória de Rosberg na temporada e a 20ª da carreira. Daniel Ricciardo, da Red Bull, largou em quinto e terminou a prova em segundo. A prova foi marcada por vários incidentes desde a primeira curva do circuito de Spa-Francorchamps, e vários carros foram danificados logo no início da prova. O mais grave deles, porém, veio na sexta volta, quando Kevin Magnussen, da Renault, passou direto na curva Eau Rouge e foi parar na barreira de pneus. O piloto, que era o oitavo colocado, saiu ileso do acidente, mas o carro ficou destroçado. Na nona volta, a prova foi paralisada com bandeira vermelha por cerca de 10 minutos para que reparos fossem realizados na área do acidente. Fernando Alonso também fez uma corrida de recuperação: largou em último, mas terminou na 7ª posição. Festejado por correr "em casa", Max Verstappen largou em segundo, mas teve o carro danificado no início e caiu para a última posição. Ele conseguiu terminar a prova apenas em 11º. Felipe Massa foi o 8º, e Felipe Nasr foi o 17º.