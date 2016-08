Presos fogem de duas cadeias no Paraná

Duas cadeias localizadas no Oeste do Paraná registraram fuga de presos neste sábado (27). As fugas ocorreram em Cascavel e Guaíra. Ao todo, pelo menos 13 presos fugiram nessas duas ações, sendo que cinco foram recapturados. As informações são da TV Cascavel.

Em Guaíra, a fuga aconteceu na madrugada. Oito detentos serraram as grades do solário e fugiram pelo teto. Ninguém foi recapturado.

Em Cascavel, os presos cavaram um buraco no solário e saíram no fundos da delegacia, Às 17 horas, durante o horário de visitação. Cinco deles foram presos novamente, mas a polícia não descarta que o número de fugitivos tenha sido maior.