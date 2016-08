Museus fazem campanha para ajudar vítimas de terremoto na Itália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A renda obtida com bilheteria pelos museus estatais da Itália neste domingo (28) será doada para ajudar as vítimas do terremoto que matou ao menos 290 pessoas na quarta (24), assim como a reconstrução de construções abaladas pelo fenômeno. O tremor, de magnitude 6.2, atingiu três cidades medievais na Itália central e destruiu, além de casas, construções erguidas há séculos. O ministro italiano da Cultura, Dario Franceschini, disse que 293 construções com importância cultural foram afetadas pelo tremor, em sua maioria igrejas. Esses locais desmoronaram ou foram seriamente danificados. Franceschini pediu aos italianos que visitem em peso os museus neste domingo "como um sinal concreto de solidariedade" com as vítimas. A noite de sábado para domingo foi relativamente tranquila na região atingida. Pela primeira vez desde quarta, não foram registradas réplicas do terremoto, que foram bastante frequentes nos últimos dias. Desde quarta, nenhuma outra vítima foi encontrada com vida. Neste domingo, o papa Francisco disse que planeja visitar a área atingida para levar às pessoas "o conforto da fé". Em pronunciamento na praça de São Pedro, o pontífice se dirigiu às vítimas. "Novamente, digo para aquelas queridas comunidades que a Igreja compartilha seu sofrimento", INVESTIGAÇÕES As autoridades italianas abriram investigações para determinar se houve falhas em garantir a segurança dos prédios que caíram e se alguém pode ser responsabilizado criminalmente pelas mortes ocorridas. A investigação focará em algumas das construções, como a de uma escola primária em Amatrice que desabou mesmo após uma reforma que prometeu preparar o prédio para resistir a terremotos e que custou 700 mil euros (cerca de R$ 2,5 milhões).