Rio Preto conquista Campeonato Paulista Feminino pela primeira vez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com gol de cabeça de Suzana, o Rio Preto conquistou o título do Campeonato Paulista Feminino sobre o Santos neste domingo (28). O time jogava em casa, no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, e precisava apenas de um empate para ser campeão. O gol de Suzana foi marcado aos 20 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, ela subiu sozinha e escorou a bola, sem dar chances para a goleira Patrícia. As duas equipes fizeram a primeira partida da decisão na última quinta-feira (25), no estádio Urbano Caldeira, em Santos. Lá, o jogo terminou sem gols. Foi a primeira vez que o Rio Preto conquistou o título. O Santos, vice, foi o campeão de 2015. Este ano, 14 equipes participaram do Campeonato Paulista Feminino, que teve início em abril.