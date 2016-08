Pilotos são presos por embriaguez antes de voo da United Airlines

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois pilotos da companhia americana United Airlines suspeitos de embriaguez foram detidos neste sábado (27), no aeroporto de Glasgow, Escócia, antes da decolagem do avião que conduziriam até Nova York, anunciou neste domingo a polícia escocesa. Os pilotos, de 35 e 45 anos, iriam transportar 141 passageiros até o aeroporto de Newark. Eles comparecerão nesta segunda-feira (29) ao tribunal de Paisley, segundo a polícia.

"Os dois pilotos foram suspensos de suas funções", anunciou um porta-voz da United Airlines. A empresa pediu desculpas pelo ocorrido e disse que fará uma investigação interna sobre o caso. O capitão responsável pelo voo não está envolvido no caso. O voo saiu com atraso de dez horas. Em redes sociais, passageiros reclamaram da falta de informações durante a espera.

No mês passado, dois pilotos canadenses foram presos na mesma condição antes de assumir um voo de Glasgow para Toronto. Os dois foram soltos após pagar fiança e entregarem seus passaportes. De acordo com a lei local, o nível de álcool no corpo dos pilotos não pode ultrapassar 0,09 ml por litro de ar expelido. Como comparação, no Brasil, o limite para motoristas de carro é de 0,05 ml/litro de ar, o que equivale a menos de um copo de cerveja.