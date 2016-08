Vereadores aprovam projeto que dá recompensa por uso de bicicleta

LUISA LEITE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Câmara Municipal aprovou na quarta-feira (24), em segunda votação, um projeto de lei que prevê a criação do ‘Programa Bike SP‘, para recompensar financeiramente ciclistas que optam pela bicicleta em seus deslocamentos diários. A proposta segue agora para avaliação do prefeito Fernando Haddad (PT), que pode vetá-la ou sancioná-la. Se tiver aval do petista, ainda dependerá de regulamentação.

O projeto de lei 147/2016, de autoria do vereador José Police Neto (PSD), prevê um ‘Cartão Mobilidade‘, em substituição ao Bilhete Único, para dar créditos a quem trocar o carro ou o transporte público pela bicicleta para ir até o trabalho, por exemplo. O valor poderia ser sacado pelo usuário ou utilizado em serviços de uma rede credenciada, como o aluguel de bicicletas, ou mesmo para pagar contas de água ou luz. Os créditos seriam calculados conforme a distância, o local e o horário percorridos. A concessão de créditos, segundo o projeto aprovado, levará em conta a economia proporcionada aos cofres públicos pelo deslocamento cicloviário. A

proposta aprovada na Câmara não especifica como o projeto seria executado e fiscalizado pela prefeitura, quais valores seriam repassados aos ciclistas nem o meio de repasse. Se aprovado, ele seria coordenado pela Secretaria Municipal de Transportes, com apoio da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico. Para calcular a remuneração, a prefeitura precisaria de um instrumento que controlasse o horário e a distância percorrida por cada usuário inscrito.

O vereador autor do projeto sugere que a fiscalização seja feita por plataformas digitais, mas não há uma estimativa de custo para o desenvolvimento das mesmas. Outra possibilidade sugerida por Police Neto é que a prefeitura aceite uma declaração do ciclista, baseada na distância entre sua residência e local de trabalho, sem fiscalização. Segundo ele, a quantia oferecida não é alta suficiente para incentivar fraudes, já que para ter acesso aos créditos, o usuário precisaria carregar mensalmente seu Bilhete Único com um valor mínimo.

‘"Temos que incluir a bicicleta no sistema de transportes‘ diz Police Neto. ‘Se temos um subsídio para quem usa o transporte público, porque não podemos oferecê-los para quem usa a bicicleta?‘ Hoje, o transporte de ônibus em São Paulo depende de subsídios municipais próximos de R$ 2 bilhões por ano. A tarifa paga pelo usuário é de R$ 3,80, mas o projeto aprovado na Câmara ainda estima um custo de R$ 1,91 por viagem com as subvenções dos cofres públicos. ‘Cada vez que uma pessoa deixar de usar o transporte público e passar a andar de bicicleta, a prefeitura economizará, no mínimo, R$ 1,91 por viagem. Este valor será transferido para a conta sistema de créditos ao trabalhador ciclista"‘, afirma.

O projeto ainda estipula que o executivo deve disponibilizar mensalmente um relatório de avaliação do programa mostrando o número de usuários cadastrados e seu custo mensal. A lei estabelece que o projeto deve ser regulamentado em até 90 dias após a data de sua entrada em vigor, em 1º de janeiro de 2017. Se sancionado, o sistema começaria a funcionar em abril de 2017. Procurada, a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Transportes disse que não comentaria o assunto.