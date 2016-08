Publicada nova versão de perguntas sobre Declaração de Regularização Cambial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal publicou na última sexta-feira (26) uma nova versão do Perguntas e Respostas da Declaração de Regularização Cambial e Tributária (Dercat), incluindo esclarecimentos sobre a aplicação da Lei de Repatriação. A versão atualizada traz esclarecimentos sobre a apresentação da declaração no caso de falecimento do titular de bens a serem regularizados, detalhando o procedimento a ser observado pelo inventariante. As informações são da Agência Brasil. O ato declaratório saiu no “Diário Oficial da União” e complementa informações sobre a necessidade do envio de informações via Swift relativas a ativos financeiros mantidos no exterior. O Swift é um sistema que permite transações interbancárias entre diversos países. A chamada Lei de Repatriação foi aprovada em 2015 e sancionada em janeiro deste ano pela presidente afastada, Dilma Rousseff. O governo espera reforçar o caixa do Tesouro com os recursos. O prazo para adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária começou em abril e termina no dia 31 de outubro. A lei permite a regularização de recursos, bens ou direitos remetidos ou mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados no país, que não tenham sido declarados ou que tenham sido declarados incorretamente.