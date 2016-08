Maroon 5: conformado (foto: Divulgação)

A banda norte-americana Maroon 5, liderada pelo cantor Adam Levine, estará presente no Rock in Rio 2017. A confirmação foi feita neste sábado (27), na página oficial do evento.

Segundo a organização, o Maroon 5 será a atração principal no dia 16 de setembro, fechando a segunda noite de shows.

O comunicado do Rock in Rio 2017

“Falta pouco mais de um ano para o Rock in Rio 2017, mas a gente já começou os anúncios com tudo: o Maroon 5 é a primeira banda confirmada na 7a edição do festival aqui em terras brasileiras! Depois de shows contagiantes no próprio Rock in Rio Brasil, em 2011, Lisboa 2012 e 2016, a 4a vez no palco do Rock in Rio vai ser a única apresentação dos caras no país em 2017. Não dá pra deixar uma oportunidade dessas passar, né? Então anota aí: Maroon 5 no Rock in Rio, fechando a noite do dia 16”.