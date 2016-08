Morre Alcindo Bugre, maior artilheiro da história do Grêmio

Redação Bem Paraná com agências online

28/08/16 às 13:20 - Atualizado às 14:41 Redação Bem Paraná com agências online

O ex-atacante Alcindo, o "Bugre Xucro", maior artilheiro da história do Grêmio, morreu na noite deste sábado (27), em Porto Alegre (RS), aos 71 anos. Ele estava internado desde março no Hospital São Lucas da PUCRS. Tinha diabetes e problemas renais.

Alcindo Martha de Freitas nasceu em 31 de março de 1945 em Sapucaia do Sul (região metropolitana de Porto Alegre). Defendeu o Grêmio entre 1964 e 1971 e teve uma segunda passagem em 1977. NAs duas passagens, marcou 264 gols. Foi eis vezes capeão gaúcho (1964, 1965, 1966, 1967, 1968 e 1977).

Alcindo esteve na seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra. Atuou na derrota frente à Hungria (3 a 1), compontdo a dupla de ataque com Tostão. Pela seleção, foram sete jogos e um gol. Além disso, autou também pelo Santos e no futebol mexicano.