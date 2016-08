Em despedida de Gabriel, Santos perde do Figueirense na Vila Belmiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Manhã de sol e calor, estádio cheio, despedida de Gabriel, o Gabigol, e um adversário que até então estava na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Tudo estava preparado para uma festa na Vila Belmiro na manhã deste domingo. Mas não foi o que aconteceu. O Santos encontrou enorme dificuldade para furar o bloqueio do Figueirense, viu Rafael Moura marcar de pênalti e, assim, acabou derrotado por 1 a 0, em jogo da 22ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Santos estaciona nos 36 pontos e perde a chance de entrar no G-4, ficando, pelo menos por enquanto, com a quinta colocação da tabela. Já o Figueirense chega a 24 pontos, assume o 16º lugar e agora seca Internacional e Vitória neste domingo para permanecer fora da zona de rebaixamento. O Santos ganha agora mais de uma semana para trabalhar até o próximo compromisso, marcado apenas para o dia 8 de setembro, contra o Internacional, no Beira-Rio. Já a Ponte Preta volta a campo um dia antes para encarar o Flamengo, fora de casa. O JOGO Por conta da viagem da Itália para o Brasil, o atacante Gabriel iniciou o jogo no banco de reservas e só foi a campo no intervalo. Mas deu azar logo quando entrou. Aos 2min, viu Rafael Moura abrir o placar. Depois, foi quem mais tentou do Santos e teve três boas finalizações ao gol de Gatito. Até chegou a balançar as redes, mas estava em posição de impedimento. Das poucas chances claras de gol criadas pelo Santos, a mais incrível aconteceu aos 15min do segundo tempo. Luiz Felipe tentou duas vezes, mas em ambas Gatito Fernández foi espetacular. Na primeira, deu um leve desvio mandando a bola na trave. Na segunda, fez uma defesa incrível à queima-roupa na segunda finalização do zagueiro santista. Já no fim do jogo, fez mais uma ótima defesa em chute de Vecchio. Depois de marcar três gols na vitória por 4 a 2 sobre o Flamengo no meio da semana, pela Copa Sul-Americana, Rafael Moura fez mais um na tarde deste sábado, de pênalti (feito por Thiago Maia em cima de Jefferson). Assim, chegou ao seu sétimo gol no Campeonato Brasileiro - e o 13º na temporada. Com o time do Santos sem muita criatividade, apesar da enorme porcentagem de posse de bola ao longo da partida, o técnico Dorival Júnior resolveu arriscar e, aos 21min do segundo tempo, colocou o meia Jean Mota na vaga do zagueiro David Braz. Depois, tentou Emiliano Vecchio na vaga de Vitor Bueno. Mas nada adiantou. O Figueirense ficou pouco com a bola. Mas nas vezes que conseguiu ir para o ataque, assustou. E na principal delas, Jefferson levou um toque de Thiago Maia dentro da área e sofreu o pênalti que acabou decidindo a partida na Vila Belmiro. Com o jogo em 0 a 0 e o Santos encontrando dificuldades para assustar o Figueirense, a torcida presente na Vila Belmiro demonstrou sua irritação já no fim do primeiro tempo. Até gritos de "não é mole, não, chegou a hora de ganhar o Brasileirão" puderam ser ouvidos na Vila. O técnico interino Tuca Guimarães teve trabalho no primeiro tempo. Ainda antes dos 25min, ele precisou queimar duas substituições. O zagueiro Marquinhos (aos 6min) e o meio-campista Elicarlos (21min) saíram machucados e foram substituídos por Bruno Alves e Jefferson.