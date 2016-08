‘A Gata Comeu’ volta à telinha em outubro

Jô Penteado (Christiane Torloni) e Fábio (Nuno Leal Maia): protagonistas de 'A Gata Comeu' (foto: Divulgação)

Novela que passou na TV Globo em 1985, A Gata Comeu vai passar novamente na televisão, mas agora no canal fechado Viva. Ela foi a mais pedida pelo público do canal e, com isso, será novamente exibida a partir de 24 de outubro, em lugar de Mulheres de Areia.

A trama tinha como casal protagonista o professor Fábio Coutinho (Nuno Leal Maia) e a burguesinha Jô Penteado (Christiane Torloni). Ele é viúvo e tem dois filhos, Cuca (Danton Mello) e Adriana (Kátia Moura). Ela, por sua vez, é filha de Penteado (Mauro Mendonça) e já foi noiva sete vezes.

Por um acaso do destino, os dois participam de uma excursão em um barco que acaba naufragando com várias outras pessoas. Todos ficam dois meses presos em uma ilha deserta, e é quando Fábio e Jô começam a viver uma relação de cão e gato. O elenco ainda tinha nomes como Deborah Evelyn, Claudio Correia e Castro, Marilu Bueno, José Mayer, Oberdan Júnior, Laerte Morrone, Luiz Carlos Arutin, Mayara Magri e a paranaense Fátima Freire.