Fã feminista faz escritora Marian Keyes chorar

MAURÍCIO MEIRELES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O destaque do encontro com Marian Keyes, que lança na Bienal uma nova edição do best-seller "Melancia" (Bertrand Brasil), no início da tarde deste domingo (28), foram os leitores. Os debates não costumam discutir profundamente os livros, mas os jovens estão sempre empolgados e têm demonstrado conhecer a fundo a obra dos autores que vieram encontrar. Uma delas chegou a fazer Marian Keyes chorar. Durante as perguntas da plateia, a fã pediu a palavra para fazer um discurso feminista sobre os livros da autora. "As mulheres precisam muito de você. Acho que todas nós olhamos diferente umas para as outras depois de ler seus livros", afirmou a leitora. Keyes se emocionou ao ouvir o discurso e chegou a enxugar os olhos. Mais cedo, ela havia feito um discurso contra o rótulo "chick-lit" (literatura de mulherzinha) usado por setores da crítica para descrever livros como o dela. O gênero em geral se refere a romances com histórias açucaradas de amor, mas também passou a ser usado para qualificar alguns livros eróticos. "É machista usar essa expressão [chick-lit]. Não me ofende pessoalmente, mas é machista sim. Tratam esses livros como se fossem menores por terem sido escritos por mulheres. Gostam de dizer que é uma bobagem", disse a autora. Ela ainda ironizou a atenção que o futebol recebe na mídia. "Vinte dois homens correndo atrás de uma bola também soa como uma bobagem. Mas [o futebol] é tratado como uma religião. Ninguém diz que é bobagem. O esporte ganha oito páginas no jornal todos os dias", disse. Keyes também comentou seu problema com alcoolismo, antes de virar escritora, e aproveitou para comentar por que escolheu a violência doméstica como tema em "Cheias de Charme". "Sinto indignação com o fato de a violência doméstica não ser levada a sério como crime em meu país [a Irlanda]. Não é um crime menor", disse. Ela ainda comentou sobre as cenas de sexo em seus livros, mas disse sentir "nojinho" de escrevê-las.