Domingo de calor e ventos fortes no interior do Paraná

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

O tempo segue estável em todo Paraná neste domingo (28). As temperaturas estão altas no interior. Em Foz do Iguaçu e Paranavaí os valores estão na casa dos 30ºC. O vento também aumentou de intensidade entre o oeste e o noroeste paranaense, com rajadas próximas aos 40 km/h.

Áreas de instabilidade atuam entre o Paraguai, norte da Argentina e o Rio Grande do Sul e devem entrar no Paraná até a noite deste domingo. A semana começa com mudanças no tempo no Paraná. As chuvas ocorrem primeiramente entre as regiões oeste e sudoeste do Estado na segunda-feira (29).

No decorrer do dia a instabilidade atmosférica aumenta nas demais regiões, com previsão de pancadas de chuva e descargas elétricas. Não se descarta a ocorrência de temporais localizados em alguns pontos. No norte pioneiro as temperaturas seguem bastante elevadas.