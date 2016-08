Dilma: presidente afastada irá ao Senado nesta segunda para fazer sua defesa (foto: Agência Brasil)

DANIELA LIMA BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os senadores que fazem oposição à presidente afastada Dilma Rousseff definiram em reunião neste domingo (28) que poderão fazer trocas na ordem de parlamentares inscritos para questionar a petista. Dilma irá ao Senado nesta segunda (29) para fazer sua defesa no processo de impeachment de seu mandato. A ideia é antecipar a participação de líderes de bancadas e de oradores fortes para o início da sessão. A mesma estratégia foi usada pelos que apoiam a presidente afastada. Inicialmente, Paulo Paim (PT-RS) constava como o primeiro senador a questionar Dilma. Depois, foi substituído por Kátia Abreu (PMDB-TO), amiga da petista e dissidente do PMDB contra o impeachment. Parlamentes de partidos de oposição dizem que pretendem priorizar o debate técnico e que caberá a Dilma "dar o tom" do embate.