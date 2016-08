Fruet vai a culto e almoço; veja o final de semana dos candidatos

Fruet em festa da comunidade nipônica (foto: Divulgação)

Para a maioria das pessoas, domingo é dia de descanso. Para os candidatos a prefeito de Curitiba é dia de correr atrás de votos. O prefeito e candidato à reeleição, Gustavo Fruet (PDT), acompanhou pela na manhã o culto no Templo dos Milagres da Igreja Mundial do Poder de Deus, no bairro Batel e visitou o Ciclolazer na praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico.

