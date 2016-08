“Tem que ter peito pra mudar”, diz jingle de Xênia Mello, do PSOL

Xênia: jingle em ritmo de samba rock (foto: Reprodução)

A candidata do PSOL à prefeitura de Curitiba, Xênia Mello, divulgou o jingle de sua campanha, cujo mote é “tem que ter peito pra mudar”. O trabalho foi produzido por Caserta Música e Design de Som em parceria com Leonardo Lima Soundwords e gravado no Boom Sound Design. A letra é de João Caserta, Leonardo Lima, Ildefonso Melo e Rodolfo Jaruga. O samba-rock é interpretado pela sambista Bianca Amante e o rap pela rapper Karol de Souza.

Ouça o jingle e veja a letra no blog Politica em Debate.