Fernandinho marca e Manchester City vence terceira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com dois gols do atacante inglês Sterling e um do meia brasileiro Fernandinho, o Manchester City venceu o West Ham por 3 a 1 pelo Campeonato Inglês. A partida foi na casa do City na tarde deste domingo (28). Essa é a terceira vitória do time em três jogos. Os nove pontos conquistados no campeonato colocam a equipe na liderança, junto aos rivais Manchester United e Chelsea. O Everton vem na quarta posição com sete pontos. Sterling abriu o placar para o time de Manchester logo aos 7min do primeiro tempo. Dez minutos depois, Fernandinho cabeceou cobrança de falta do meia belga Kevin de Bruyne para ampliar para os mandantes. De cabeça, o meia inglês Michail Antonio conseguiu descontar para os visitantes aos 13min do segundo tempo. Já nos acréscimos, Sterling, quase sem ângulo, marcou o segundo dele na partida. Na próxima rodada, clássico e confronto direto pela ponta do inglês: Manchester United e Manchester City se enfrentam no Old Trafford no dia 10 de setembro. A partida será também o primeiro embate entre os técnicos José Mourinho (United) e Pep Guardiola (City). CONFIRA OS RESULTADOS DA 3ª RODADA DO CAMPEONATO INGLÊS: SÁBADO Tottenham 1x1 Liverpool Chelsea 3x0 Burnley Crystal Palace 1x1 Bournemouth Everton 1x0 Stoke City Leicester 2x1 Swansea Southampton 1x1 Sunderland Watford 1x3 Arsenal Hull City 0x1 Manchester United DOMINGO West Bromwich 0x0 Middlesbrough Manchester City 3x1 West Ham