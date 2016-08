Médica é encontrada morta em condomínio de luxo em Búzios (RJ)

FELIPE DE OLIVEIRA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma médica de 66 anos foi encontrada morta na noite deste sábado (27) com as mãos amarradas e a boca amordaçada dentro numa casa de um condomínio de luxo de Búzios, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a polícia, o corpo foi encontrado após vizinhos estranharam o fato das luzes estarem acessas e não haver movimentação na casa. Um jardineiro do condomínio, no bairro Baía Formosa, foi até o local para tentar falar com a dona do imóvel e avistou o corpo pela janela. A polícia foi chamada e localizou o corpo da cirurgiã Maria Júlia Matteotti Cavalcanti Martins de Oliveira no hall de entrada da residência. Ainda segundo os agentes, os móveis estavam revirados e havia sangue em um dos quartos. De acordo com as primeiras informações nada foi levado da casa. O delegado da 127ª DP (Búzios), Rômulo Prado de Mesquita, afirmou que um procedimento foi instaurado para apurar a morte da médica. Segundo a Polícia Civil, uma perícia foi realizada no local.