Bombardeios da Turquia na Síria matam mais de 20 pessoas

Os ataques realizados pelo governo da Turquia na Síria deixaram ao menos 25 mortos neste domingo (28), informaram fontes ligadas a Ancara. As informações são da Agência Ansa.

Já o Observatório de Direitos Humanos na Síria (Onlus) denuncia outras 35 mortes na mesma região causadas pelos ataques aéreos do Exército turco.

Os turcos bombardeiam a área próxima à cidade de Jarablus desde a última quarta-feira (24) como uma "autodefesa" da série de ataques cometidos por grupos curdos e pelo Estado Islâmico (EI) no território do país. Porém, analistas afirmam que essa ação tem como objetivo evitar uma "província autônoma" curda no sul da Turquia.