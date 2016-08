Em busca de regularidade, Botafogo e Atlético-PR se enfrentam em Coritiba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro pontos separam Atlético-PR e Botafogo na tabela do Brasileirão, mas os times -que se enfrentam nesta segunda (29)- vivem momentos diferentes na competição. Enquanto os paranaenses vêm em queda, a equipe do Rio tem feito boas apresentações e conseguiu subir na tabela. O jogo é válido pela 22ª rodada e será realizado na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). O Atlético-PR perdeu os quatro últimos jogos que disputou -três pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil- e ficou sem marcar nenhum gol nestas partidas, desempenho que manteve o time com 30 pontos e o tirou da briga imediata pelo G4. Em busca de mais eficiência no setor ofensivo, o técnico Paulo Autuori conta com os reforços de Lucas Fernandes e Pablo, que se juntam a André Lima no ataque. No meio, ainda há dúvidas. Rafael Galhardo é o preferido, mas João Pedro e Luciano Cabral disputam a vaga na armação do time. Já o Botafogo tenta aproveitar a boa fase após vencer as duas últimas partidas e chegar aos 26 pontos no Brasileirão. A sequência trouxe alívio ao time carioca, que não conseguia se afastar da zona de rebaixamento, hoje a três pontos de distância. O destaque da equipe tem sido a dupla de atacantes Neilton e Sassá, que marcou 3 dos 4 últimos gols do time. Eles estão confirmados para a partida e devem ser municiados por Lindoso e Camilo. No setor defensivo, os laterais Luis Ricardo e Diogo Barbosa se juntam aos zagueiros Renan Fonseca e Emerson, que jogam protegidos pelos volantes Airton e Bruno Silva. ATLÉTICO-PR Santos; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Nicolas (Marcão); Otávio, Hernani e Rafael Galhardo (João Pedro ou Luciano Cabral); Pablo, Lucas Fernandes e André Lima. T.: Paulo Autuori BOTAFOGO Sidão; Luis Ricardo, Renan Fonseca, Emerson e Diogo Barbosa; Airton, Bruno Silva, Lindoso e Camilo; Neilton e Sassá. T.: Jair Ventura Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Horário: 20h Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)