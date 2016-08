(foto: Franklin de Freitas)

Mesmo com a atual desaceleração econômica que o país enfrenta, o mercado nacional de flores supera expectativas e registra crescimento constante. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor, o segmento superou as previsões de alta no faturamento para o ano inteiro, estimadas entre 6% e 8%, objetivo alcançado já no primeiro semestre de 2016. Segundo a entidade, em 2015 o faturamento do setor atingiu a marca de R$ 6 bilhões, enquanto em 2014 foi de R$ 5,7 bilhões.

Outra associação do setor, a Associação Brasileira do Agronegócio de Flor e Plantas (Avafep), atesta o bom momento do mercado. Segundo os números da entidade, este mercado tem apresentado crescimento de vendas de 15% por ano.

Uma das empresas que acreditam no potencial desse segmento é a operadora logística Panalpina Brasil, responsável pela importação de dois dos maiores países floricultores do mundo, Colômbia e Equador (ficam atrás apenas da Holanda). “Atualmente a Colômbia é o segundo maior exportador de flores do mundo; apenas em 2015 foram mais de 220 mil toneladas de flores comercializadas, como a gipsofila. O Equador, por sua vez, é o maior produtor global de rosas. De lá saem as rosas vermelhas, a astromélia e os cravos”, diz o gerente de desenvolvimento de rotas para a América Latina da Panalpina Brasil, Fabian Lavaselli.

De acordo com Elias Costa, gerente da Tem Flores, cliente da Panalpina Brasil, em média 20 toneladas de flores são distribuídas pelo país todas as semanas. “Trabalhamos com a Panalpina há cerca de 60 dias e, apesar de a parceria estar no início, já registramos ótimos resultados. Nesse período, por exemplo, transportamos cerca de 2.500 quilos de flores para diversas regiões do país”, ressalta.

A mesma coisa aconteceu com a Zeker. Segundo o proprietário da empresa, Alex Godoy, o acordo com a operadora logística foi firmado visando a melhora nos resultados operacionais.