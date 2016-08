Curso ensina a evitar desperdício

Evitar o desperdício de alimentos e usar a criatividade para diversificar hábitos saudáveis são objetivos do curso Culinária Sustentável, que será realizado hoje e amanhã na Ceasa Curitiba. O curso é destinado a merendeiras, cozinheiras e famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Programa Banco de Alimentos da Ceasa Paraná.

O curso acontecerá na cozinha industrial da Ceasa no bairro Tatuquara e será patrocinado pela Extrato de Tomate Elefante. As atividades serão conduzidas pela empreendedora e chefe de cozinha Regina Tchelly.