Diego e Damião marcam, e Fla pula para vice-liderança

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo segue firme na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Com mais um bom desempenho na competição nacional, o Rubro-negro venceu a Chapecoense por 3 a 1, neste domingo (28), na Arena Condá, em Chapecó (SC). Forte em casa, a equipe catarinense não teve sucesso diante de um jogo coletivo eficiente dos cariocas. Diego, Leandro Damião e Mancuello foram os responsáveis pelos gols -Kempes fez para os donos da casa. O importante resultado fez o Flamengo pular para a vice-liderança do Brasileirão. O clube da Gávea soma agora 40 pontos, três atrás do líder Palmeiras. Já a Chapecoense está em 10º lugar e tem 30 pontos. Os times voltam a campo no feriado de 7 de setembro (quarta-feira). Os catarinenses visitam o Santa Cruz, s 16h, no Arruda. Já os cariocas recebem a Ponte Preta, às 21h45, em Cariacica. O JOGO Os cariocas tiveram um desafio complicado e optaram por cadenciar o jogo na expectativa de surpreender a Chapecoense em seus domínios. O Flamengo trabalhou bastante o toque de bola. Embora não tenha criado muitas oportunidades, o time conseguiu o mínimo para vencer. Os gols de Diego, Leandro Damião e Mancuello colocaram o Rubro-negro na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O meia Diego voltou bem ao futebol brasileiro e foi mais uma vez o destaque na segunda partida com a camisa do Flamengo. O camisa 35 tem sido o organizador do time e apareceu com categoria na frente para abrir o placar em Chapecó. Já a Chapecoense, conhecida por pressionar os adversários na Arena Condá, passou longe do padrão contra o Flamengo. Os catarinenses pouco criaram e insistiram nas bolas aéreas alçadas ainda da intermediária, comportamento que facilitou os cortes da defesa rubro-negra. Os donos da casa até melhoraram no segundo tempo, mas não o suficiente para brigar pela vitória. CHAPECOENSE Danilo; Gimenez, Thiego, Filipe Machado e Dener Assunção; Gil, Josimar (Sérgio Manoel) e Cleber Santana e Martinuccio (Lucas Gomes); Hyoran (Arthur Maia) e Kempes. T.: Caio Júnior FLAMENGO Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Diego (Cuéllar); Gabriel (Mancuello), Everton (Leandro Damião) e Guerrero. T.: Zé Ricardo Gols: Diego, aos 10min, e Kempes, aos 41min do 1º tempo; Leandro Damião, aos 25min, e Mancuello, aos 45min do 2º tempo Cartões amarelos: Martinuccio, Josimar e Gimenez (C) Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC) Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)