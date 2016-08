Grêmio domina, mas Robinho faz Atlético-MG arrancar empate no fim

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A vitória do Grêmio parecia tão óbvia que não se confirmou. Neste domingo (28), o time gaúcho ficou no 1 a 1 com o Atlético-MG. Robinho, que iniciou o jogo da 22ª rodada do Brasileirão no banco, arrancou o empate cinco minutos antes do fim. Luan, no início do segundo tempo, fez para os donos da casa. Dono do jogo de cima abaixo, o Grêmio precisou finalizar 20 vezes para marcar. Luan fez no começo do segundo tempo o que parecia iminente desde o começo. Com marcação alta e aproximação, o time gaúcho engoliu o mineiro. Em vantagem, os donos da casa não pararam. Continuaram a criar chances e se aproveitaram os novos espaços para chegar perto de outro gol. A atuação segura terminou aos 40, quando Robinho ficou livre dentro da área para escorar passe rasteiro, em profundidade. Marcelo Oliveira surpreendeu ao escalar Lucas Pratto e deixar Robinho no banco. O treinador usou como justificativa a sequência do camisa 7 -que jogou contra Atlético-PR e Ponte Preta. Além dele, Douglas Santos também foi preservado. O 4-3-2-1 fez o Atlético-MG ser "para lá" de defensivo. Tanto que no segundo tempo, Douglas Santos e Robinho foram para o jogo e definiram o placar. Com o resultado, o Galo vai aos 39 pontos e fica com a terceira posição na tabela. O Grêmio soma 36 pontos, sendo o sexto na classificação. Na próxima rodada, o Atlético-MG recebe o Vitória, às 19h30 (Brasília). O jogo em Belo Horizonte está marcado para 7 de setembro. Já o Grêmio tem a partida atrasada diante do Botafogo, atualmente agendada para 4 de setembro. O time gaúcho, contudo, já entrou em contato com a CBF pedindo novo adiamento do duelo válido pela 19ª rodada -por conta das convocações de Marcelo Grohe, Pedro Geromel e Miller Bolaños. GRÊMIO Marcelo Grohe; Edilson, Wallace Reis, Kanemann e Marcelo Oliveira; Walace, Jailson (Guilherme), Maicon e Douglas (Ramiro); Luan e Bolaños (Henrique Almeida). T.: Roger Machado ATLÉTICO-MG Uilson, Carlos César, Leonardo Silva, Ronaldo e Fábio Santos (Otero); Leandro Donizete, Rafael Carioca, Lucas Cândido (Douglas Santos) e Maicosuel; Lucas Pratto e Fred (Robinho). T.: Marcelo Oliveira Gols: Luan, aos 7min, e Robinho, aos 40min do 2º tempo Cartões amarelos: Wallace Reis, Walace e Bolaños (G); Lucas Cândido, Leonardo Silva, Fred e Rafael Carioca (C) Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Público: 32.963 pessoas (30.331 pagantes) Renda: R$ 1.111.535,00 Árbitro: Claudio Francisco Lima (SE)