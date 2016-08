Irmã de Mariah Carey é presa por se prostituir

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Irmã mais velha de Mariah Carey, Alison Carey, 55, foi presa na última sexta-feira (26) em Saugerties, no Estado de Nova York. Ela foi pega em flagrante se prostituindo. A atividade é crime nos EUA. Segundo o jornal local "Daily Freeman", Alison, que é soropositiva, estava se prostituindo em frente a um hotel local havia cerca de uma semana. A polícia publicou um comunicado pedindo aos seus clientes recentes que fizessem exame de HIV. No início deste ano, Alison apareceu em vídeo publicado pelo tabloide "Daily Mail" implorando a ajuda da irmã famosa, com quem não fala desde 1994. "Mariah, eu te amo. Preciso da sua ajuda desesperadamente. Por favor, não me abandone assim", diz Alison, que foi mãe aos 15 anos e contraiu o vírus trabalhando como prostituta. As duas ainda têm um irmão, Morgan Carey, 51, que também já recorreu à imprensa para tentar chamar a atenção da irmã e pedir que ela ajude no tratamento de Alison. "Ela se acha fabulosa, mas na verdade é uma bruxa", disse Morgan à publicação. "Ela provavelmente gasta mais com a ração dos seus cachorros do que gastaria dando um tratamento de saúde decente à irmã". Alison está presa e aguarda julgamento para a próxima terça-feira (30). Mariah Carey, 46, tem patrimônio avaliado em US$ 520 milhões (cerca de R$ 1,69 bilhões). Ela é casada com o magnata australiano James Packer, com fortuna avaliada em US$ 4,4 bilhões (cerca de R$ 14 bilhões).