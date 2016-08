ATUAÇÕES: Zagueiros e goleiro são os destaques do Coritiba contra o São Paulo

(foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba pouco jogou quando teve a bola, nesse domingo (dia 28), no Morumbi, na partida com o São Paulo. Só conseguiu o empate em 0 a 0 pela grande atuação do goleiro Wilson, com oito defesas, e pela ação da dupla de zagueiros, Luccas Claro e Juninho. Com a bola, os dois zagueiros chegaram a cometer erros na saída de bola. Sem a bola, porém, os dois chamaram a atenção pela força na marcação, pelos desarmes e nas jogadas aéreas. Veja as notas para os jogadores do Coritiba:

Wilson (8,0)

Fez oito defesas. Quatro delas difíceis. Bem nos cruzamentos. Razoável na reposição.

Dodô (5,5)

Parou oito ataques do São Paulo. Apoiou pouco.

Luccas Claro (6,5)

Fez 17 boas ações defensivas. Alguns errinhos na saída de bola.

Juninho (6,5)

Cortou 24 ataques do São Paulo. Um passe errado na defesa.

Benítez (5,5)

Parou 10 ataques do adversário. Razoável na marcação. Não apoiou.

Edinho (5,0)

Lento na marcação e pouco útil com a bola.

João Paulo (5,5)

Irregular. Alguns bons passes, mas vários errinhos no meio-campo.

Walisson Maia (sem nota)

Entrou aos 38-2º. Pouco jogou.

Raphal Veiga (6,0)

Criou duas chances, mas desperdiçou uma. Sofreu três faltas. Ajudou a marcar.

Juan (5,5)

Criou uma chance. O melhor passador/lançador do time, com 77%. Mas errou em lances fáceis.

Neto Berola (5,5)

Perdeu uma boa chance de gol. O mais caçado do time, com 4 faltas sofridas.

Ortega (sem nota)

Entrou aos 31-2º. Deu 12 toques na bola, mas nenhum de destaque.

Vinícius (5,5)

Duas boas jogadas ofensivas. Faltou participar mais.

Iago (5,0)

Entrou no intervalo. Participou de uma jogada útil. Fora isso, pouco ajudou.