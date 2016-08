Pagani Zonda F rodou nas ruas de Curitiba

Pagani Zonda F vale mais de R$ 5 milhões. (foto: Divulgação)

Mesmo com alguns acidentes de percurso foi um sucesso o primeiro rally de luxo do Brasil que contou com a participação de 60 superesportivos que rodaram por 350 quilômetros pelas estradas do sul do Brasil entre os dias 04 e 07 de agosto. Os carros largaram de Curitiba (PR) rumo a Jurerê Internacional (SC), passando por Balneário Camboriú e Florianópolis. A estrela da festa foi o exclusivíssimo Pagani Zonda F, que veio rodando da Argentina para puxar o comboio. O Pagani Zonda F do empresário argentino Jorge Gomez, já foi campeão de velocidade na Europa. É uma obra de arte, feito com estrutura de fibra de carbono e equipado com motor Mercedes-Benz AMG 7.3 V12 de 675 cavalos de potência (com escapamento modificado) que atinge 350 km/h. Um carro que vale mais de R$ 5 milhões.

Outro esportivo que se destacou foi o Audi R8, plotado de carro de polícia americana. Equipado com o potente motor 5.2 V10 de 525 cavalos, a supermáquina chamou a atenção por onde passou e virou a referência do comboio nas estradas.

Entre as Ferraris que participaram do rally, a 458 Specially Novitech Rosso, única no Brasil, roubou a cena. Além do kit especial de fábrica, que inclui as rodas douradas, essa Ferrari é mais leve e potente que a 458 tradicional. Na mão da Novitech Rosso, divisão da preparadora alemã Novitech, o motor V8 de 4,5 litros passa por uma reprogramação eletrônica e aumento da rotação máxima e recebe escapamento Inconel (mais leve, usado na F-1), o que eleva a potência de 605 cv para 636 cv, o suficiente para passar dos 330 km/h e ficar quase tão forte quanto a lendária Enzo (660 cv).

O time de superesportivos contou ainda com a presença de vários outros carrões, como Lamborghini Performante, Lamborghini Gallardo Valentino Balboni, Mercedes-Benz AMG GT, Porsche 911 Turbo, Panamera turbo, Corvette C7, Audi TTs, Audi RS6, Nissan 350 GTs, Chevorlet Camaro, Dodge Challanger, além do exclusivo Fisker Karma, um superesportivo híbrido, com motor elétrico e a combustão, que juntos geram 408 cavalos de potência.