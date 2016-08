Citoen C4 Lounge 2017 é turbo e tem novo câmbio manual

Motor com turbocompressor, rende 166/173 cavalos (foto: Divulgação)

A Citroën apresenta a linha 2017 do C4 Lounge com importantes novidades. O motor 2.0 aspirado se aposenta oficialmente e todas as versões passam a ser equipadas com o 1.6 THP com turbocompressor e injeção direta, sendo capaz de render 166/173 cavalos e 24,5 kgfm de torque, disponíveis entre 1.400 e 4.000 rpm, igado a um câmbio manual de seis marchas (o mesmo do DS3) ou automático de igual número de relações. A Citroën confirma ainda que promoveu uma série de mudanças para tornar o modelo mais econômico, de modo que os índices estão 17% melhores que na linha 2016 – todas as versões têm classificação “A” pelo Inmetro, com consumo de 13,2 km/l na estrada. Completam as novidades mudanças no acerto da suspensão, incluindo ainda novos amortecedores. Fabricado na Argentina todas as versões são equipadas com ESP e o sistema Hill Assist, para ajuda em subidas. AUma nova a central multimídia de 7 polegadas com funções de navegação por GPS, rádio AM/FM, leitor de CD, conexão via Bluetooth (com áudio streaming), entradas auxiliar e USB, calculadora e calendário. Há ainda compatibilidade com as plataformas Apple CarPlay e MirrorLink, mas não para Android Auto.