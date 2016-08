“Erramos muitos passes”, critica Carpegiani

O técnico do Coritiba, Paulo Cesar Carpegiani, criticou o desempenho da equipe na partida contra o São Paulo, mas comemorou o ponto somado no empate no Morumbi. “Não apertamos o meio. Tivemos dificuldades. No segundo tempo foi um pouco melhor. Tivemos oportunidade até para ganhar o jogo. Mas erramos muitos passes. A jogada não evolui como tem que ser. Mesmo assim, fico satisfeito pelo ponto que trouxemos”, declarou o treinador. “Enfretamos um time em crise, que veio com tudo para cima. Tentamos sobrepor isso. No segundo tempo, tentamos colocar mais a bola no chão”, analisou.

O Coxa volta a jogar na quarta-feira, no Couto Pereira, pela Copa Sul-Americana. “Temos jogadores voltando com qualidade no meio-campo. Precisamos de um meio que administre o jogo, que toque a bola”, disse Carpegiani, sem citar nomes. Os meias Ruy e González já estão recuperados de lesões, mas ainda sem condições de 90 minutos. “Temos que vencer o jogo e queremos essa classificação. Temos alguns jogadores que podem retornar. Mas vamos ver com calma. Eles não têm ritmo para 90 minutos”, explicou.