Darth Vader vai aparecer em Star Wars: Rogue One

Darth Vader, o mais lendário dos vilões do cinema, vai aparecer em Rogue One: Uma Aventura Star Wars, que estreia no fim deste ano em todo o mundo. Ao menos é o que sugere a revista Empire, que ontem divulgou várias fotos do filme dirigido por Gareth Edwards. A maioria das fotos traz a personagem principal, Jyn Erso (Felicity Jones), mas uma delas mostra o vilão. Na cronologia de Star Wars, a trama de Rogue One se situa pouco antes do Episódio 4: Uma Nova Esperança e mostra como os planos para a construção da Estrela da Morte foram interceptados pela aliança rebelde.

“Ideias da Cléo Pires” bombam na internet

As "ideias da Cléo Pires" viralizaram na internet. Tudo porque, segundo o diretor de arte da revista Vogue, Clayton Carneiro, foi da atriz a ideia de colocar ela o ator Paulinho Vilhena como atletas paralímpicos na capa da revista — as amputações de membros foram feitas no Photoshop. A revista foi publicada na última semana e a capa não agradou. Nas redes sociais, a maioria das pessoas reclamou que os verdadeiros atletas olímpicos, e não atores, é que deveriam ser as estrelas do ensaio. Entre as "ideias" de Cléo Pires citadas por internautas estão a tomada de três pinos, a grávida de Taubaté, a escolha de Michel Temer como vice da presidente Dilma Rousseff e a escalação da mãe da atriz, Glória Pires, para comentar o Oscar deste ano.

Filme de terror desbanca Esquadrão Suicida nas bilheterias

O filme de terror O Homem nas Trevas desbancou Esquadrão Suicida na liderança das bilheterias neste fim de semana nos Estados Unidos. A produção dirigida pelo uruguaio novo Fede Alvarez fechou o fim de semana com US$ 26,11 milhões. Esquadrão Suicida, que reúne vilões do universo dos quadrinhos da DC Comics, havia liderado as bilheterias nas últimas quatro semanas. Agora, ficou em segundo lugar, com mais US$ 12 milhões. O total chegou a US$ 282 milhões no mercado americano. Parece muito, mas, entre os filmes de quadrinhos desde ano, só ganha de X-Men - Apocalipse (total de US$ 155 milhões). A terceira posição ficou com a animação Kubo e a Espada Mágica, que, curiosamente, havia estreado em quarto semana passada.

Maroon 5 estará no Rock In Rio 2017

A banda Maroon 5, liderada pelo cantor Adam Levine, estará presente no Rock in Rio 2017. A confirmação foi feita neste sábado (27), na página oficial do evento. Segundo a organização, o Maroon 5 será a atração principal no dia 16 de setembro, fechanbdo a segunda noite de shows.

Níver do dia

Luana Piovani

modelo e atriz brasileira

40 anos