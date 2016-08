Domingo em Curitiba foi de muito sol durante a tarde e com umidade do ar baixa (foto: Franklin de Freitas)

Depois de um fim de semana de sol e calor, a semana começa com chuva no Paraná. Uma frente fria já atua desde a noite de ontem no Oeste e Sudoeste e, hoje, avança para as demais regiões. De acordo com previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a chuva pode ser forte em alguns momentos. A instabilidade deve durar até amanhã, mas na quarta e quinta o tempo ainda fica encoberto entre o Sul e o Leste paranaenses.

As temperaturas nesta semana ficam semelhantes às da semana passada na parte mais ao Sul do Estado, com manhãs mais frias e tardes amenas. Em Curitiba a previsão até ontem era de oscilação entre 11 e 25 graus nesta segunda, 13 e 19 graus amanhã, 11 e 18 na quarta e 8 e 18 graus na quinta-feira. A partir de amanhã as máximas também caem nas regiões tradicionalmente mais quentes, ficando pouco acima dos 21ºC. Temporais ainda são previstos para a próxima semana.

Seco — Os últimos dias no Paraná foram de temepraturas mais altas e baixa umidade relativa do ar. Ontem, as regiões Oeste, Noroeste e Norte oscilaram entre estado de atenção e estado de alerta. No Norte e Noroeste os índices ficaram muito perto dos 20%, que indica o limite entre o estado de atenção e alerta.

Em Curitiba, também com uma tarde quente e seca, o índice atnigu menos de 30%, em estado de atenção.