Alerta será unificado no País

Representantes da Defesa Civil do Paraná e do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná) participaram de uma reunião no Centro Nacional de Desastres, em Brasília, para tratar do sistema de emissão de alertas de desastres.

Foi discutida a possibilidade de encontrar uma plataforma única para diversos estados capaz de emitir alertas de possíveis desastres naturais em tempo real por meio das ferramentas do Google. Estavam presentes na reunião representantes do Paraná, São Paulo e Santa Catarina, além de representantes do Google do Brasil.

“A intenção é adotar uma plataforma única para emissão de alertas, onde o Centro Nacional de Desastres e os Estados insiram as informações no local e por meio de uso da ferramenta Google Now para que os alertas sejam divulgados”, ressaltou o coordenador executivo da Defesa Civil do Paraná, tenente- coronel, Edemilson de Barros.

A reunião foi um desdobramento da notícia veiculada em julho pelo portal de informações do Governo Federal informando que o Ministério da Integração Nacional formou uma parceria com o Google para emitir alertas de desastres naturais.