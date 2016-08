Cultura nerd tem “esquenta”, marcha e carnaval em Curitiba

Vai ter novidade no Shinobi Spirit de outubro: Carnaval Nerd une culturas (foto: Divulgação)

Nos dias 8 e 9 de outubro acontece a 18ª edição do Shinobi Spirit, o maior encontro Pop/Nerd/Geek/Otaku de Curitiba, e um dos mais importantes do País. Nesta edição do Shinobia grande novidade é a realização do Carnaval Nerd, um projeto inédito que reúne a cultura brasileira do carnaval com a cultura nerd. O Carnaval Nerd é uma parceria com a Fundação Cultural de Curitiba (FCC), e terá mais detalhes nas próximas semanas.

Mas até lá, outras ações estão agendadas. No dia 18 de setembro tem o Esquenta Shinobi, no Museu Metropolitano de Arte de Curitiba (Muma), no Portão. No dia 2 de outubro, a 3ª Marcha para Goku tomar as ruas do Centro.

“O Carnaval Nerd é um sonho antigo, não tinha previsão de quando conseguiria tirá-lo da minha gaveta, mas com ajuda dos nossos parceiros, finalmente ele pode ver o céu de Curitiba” diz o organizador de eventos, Rogerio Ramos.

Rogerio, que já tem mais de 10 anos de experiência com eventos de Cultura Pop, é o idealizador do Shinobi Spirit. O evento acontece semestralmente em Curitiba, e abrange todas as vertentes da cultura pop, como HQ, cosplay, jogos onlines, RPG, fã-clubes e outros.

Esquenta

O Esquenta Shinobi Shinobi, no dia 18 de setembro, será um campeonato de vídeo game dentro do cinema do Muma das 12 às 18 horas. A entrada no auditório e no cinema será um produto de limpeza que serão doados para a Sociedade Protetora dos Animais (Spac) e para a Associação Paranaense de Reabilitação (APR).

Marcha

A 3ª Marcha para Goku acontece uma semana antes dos Shinobi, no dia 2 de outubro. A saída da Marcha será na Boca Maldita, às 14 horas. O evento reúne milhares de pessoas e toma as ruas da Capital em homenagem ao protagonista do mangá e do animê Dragon Ball.